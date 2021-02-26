В России многодетные семьи получат еще одну льготу

| 26 фев 2021 | 22:33

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс, расширяющие право многодетных родителей на получение ежегодного оплачиваемого отпуска в любое удобное для них время. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



«Преимущественное право на отпуск распространится на работников с тремя и более детьми до 18 лет при условии, что младшему — не больше 14 лет», — сказано в условиях законопроекта. Таким образом, возраст младшего ребенка увеличили на два года, напоминает агентство Nation News. При этом в семье должно быть не менее трех детей.



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Фото: pixabay.com