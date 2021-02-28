Как будет проходить техосмотр: премьер-министр РФ Мишустин подписал постановление

| 28 фев 2021 | 13:54

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.







«Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина. Так, водители могут не проходить техосмотр, так как их диагностические карты автоматически продлены.

О продлении действующей системы техосмотра Мишустин сообщил 25 февраля. Он рассказал, что с 1 марта в России планировали ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры, влияющие на работу профильного бизнеса. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране принятие нововведений решили перенести, сообщает «Царьград».





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