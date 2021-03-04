Житель Ишимбая получил 15 лет тюрьмы за чудовищное преступление

Ишимбайский район | 04 мар 2021 | 12:30

Житель Башкирии получил длительный срок заключения за чудовищное преступление. Он сбросил свою знакомую с девятого этажа и похитил деньги с ее банковской карточки.







Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, инцидент произошел в июле 2019 года в Ишимбае. 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей знакомой. Он вытолкнул девушку в открытое окно девятого этажа, прихватил ее банковскую карточку и скрылся с места происшествия. Потерпевшая скончалась на месте от падения с высоты. Тем временем мужчина снял с карточки 21 тысячу рублей и потратил их на свои нужды.

Ишимбайский городской суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на год.



Подсудимый с приговором суда не согласился, заявив, что девушка сама выпала из окна. Однако Верховный суд РБ признал вину мужчины доказанной и оставил приговор без изменения.



В настоящее время приговор суда вступил в силу.

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