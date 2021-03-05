Жительница Ишимбая зарабатывала на информации об умерших

Ишимбайский район | 05 мар 2021 | 15:32

В Ишимбае бывшая сотрудница полиции выбрала неподобающий способ дополнительного заработка. В течение двух лет женщина передавала работнику одной из ритуальных служб сведения об умерших гражданах, в том числе и адреса. За предоставленную информацию она получала денежное вознаграждение. В период с 2016 по 2018 год экс-сотрудница правопорядка получила 83 тысячи рублей.







За получение взяток женщину приговорили к 3,5 годам условного срока и штрафу в размере 249 тысяч рублей. С приговором осужденная не согласилась. Экс-сотрудница пыталась обжаловать его в апелляционном порядке. Однако Верховный суд республики оснований для смягчения наказания не нашел. По сообщению представителей прокуратуры, приговор был утвержден и вступил в силу.

Напомним, ранее сообщалось об экс-полицейском из Стерлитамака, информировавшем о погибших своему другу, который также работал в ритуальном салоне. За сведения горе-сотруднику правопорядка щедро платили. За год мужчине удалось незаконно заработать 61 тысячу рублей. Когда о случившемся стало известно, его отстранили от службы и приговорили к 2 годам условного срока.

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Фото: из открытых источников