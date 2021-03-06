Общественная палата Башкирии пожаловалась в прокуратуру на СМИ Татарстана

Уфа | 06 мар 2021 | 17:34

Общественная палата Башкирии обратилась в прокуратуру из-за нескольких материалов в СМИ Татарстана. Об этом в палате сообщили сегодня, 6 марта. Как выяснилось, причиной жалобы стало «формирование враждебного отношения к башкирскому населению», которое члены ОП углядели в публикациях нескольких изданий Татарстана.







— В частности, речь идет о публикации на сайте интернет-издания «Реальное время» под заголовком «Почему меня заставляют стать башкиром, что за цирк?», — сообщили в Общественной палате. — В этом материале усматривается то, что под видом критики процесса «башкортизации» населения у читателя формируют убеждение о наличии фактов массового притеснения татарского населения в Башкирии.

Сама статья является переводом и перепечаткой из газеты «Татарстан яшьләре» («Молодежь Татарстана»). В комментариях под публикациями члены ОП Башкирии также обнаружили споры национального характера.





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Фото: Ростислав Мурзагулов / Vk.com