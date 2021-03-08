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В России вступил в силу закон о запрете высаживать детей из транспорта без билетов

В России вступил в силу закон о запрете высаживать детей из транспорта без билетов

| 08 мар 2021 | 12:41

Запрет на высадку детей без билетов из общественного транспорта вступил в силу 7 марта. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого цитирует сайт палаты.

«С 7 марта кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», — подчеркнул Володин.

Документ разработало министерство транспорта. Изменения предлагаются в статью 20 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ. Закон был принят Госдумой в третьем чтении 16 февраля. Изменения в законе коснутся и контроля за безбилетный проезд в целом и перевозки багажа. Уполномоченные смогут требовать у пассажиров, в случае нарушений, документы, удостоверяющие личность.

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Источник: ura.news

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