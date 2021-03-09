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Житель Кумертау продавал автосканеры для взлома сигнализаций

Житель Кумертау продавал автосканеры для взлома сигнализаций

Кумертау | 09 мар 2021 | 19:10

Житель Кумертау предстанет перед судом по обвинению в незаконном обороте запрещенных технических устройств. В отношении 36-летнего мужчины региональный СКР возбудил уголовное дело.

Как установлено следствием, обвиняемый незаконно продавал через интернет специальные технические устройства, которые позволяют отключать автомобильную систему охранной сигнализации. Предлагаемое злоумышленником оборудование на самом деле могут использовать только те, кто уполномочен вести оперативно-розыскную деятельность, для негласного получения информации.

Обвиняемый был задержан с поличным сотрудниками ФСБ России по РБ в момент продажи двух устройств за 36 тысяч рублей. Еще одно было найдено в автомобиле дельца.

- Обвиняемый свою вину признал. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

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Источник: gtrk.tv
Фото: из открытых источников

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