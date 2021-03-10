Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в тюрьмах

| 10 мар 2021 | 07:58

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке сотовых номеров, которые используют заключенные в местах лишения свободы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.







«По закону операторы будут отключать предоставление услуг мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН», — передает RT.

Законопроект начал разрабатываться в конце 2019 года. Тогда депутат Госдумы от «Единой России» и заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что нововведения актуальны, поскольку каждый год в тюрьмах изымается около 60 тысяч телефонов. Авторы документа отмечают, что мобильные телефоны в местах лишения свободы используют для совершения мошенничеств, координации действий оставшихся на свободе членов ОПГ и так далее. По их мнению, блокировка позволит пресекать финансовую поддержку главарей преступных организаций. 3 марта законопроект одобрили в Совфеде.





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