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В Уфе за взятки задержали пятерых сотрудников РЭО ГИБДД

В Уфе за взятки задержали пятерых сотрудников РЭО ГИБДД

Уфа | 10 мар 2021 | 15:55

В Уфе правоохранители провели задержание заместителя начальника и четырех сотрудников ГИБДД межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии. Служителей закона уличили в получении взяток за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов.

Оперативники установили, что незаконную деятельность мздоимцы вели с 2017 по 2020 годы. Через посредников госинспекторы получали взятки размером от 14 до 40 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства их количества.

По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, правоохранители стали фигурантами пяти дел о получении взятки. Также под следствие попал посредник в передаче денег и один взяткодатель. Сообщается, что сейчас с задержанными ведут следственные действия, в ближайшее время суд изберет для них меру пресечения.

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Источник: www.sobkor02.ru

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