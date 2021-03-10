Депутаты Башкирии хотят ввести штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

Уфа | 10 мар 2021 | 16:30

Парламент Башкирии рассмотрит закон, который установит штрафы за реализацию зажигалок несовершеннолетним. Отметим, еще в сентябре 2020 года был принят документ, запрещающий продажу продукта детям. Теперь законом предлагается ввести денежное наказание.







По словам председателя Курултая РБ Константина Толкачева, депутатов побудила рассмотреть законопроект растущая токсикомания у подростков.





«Необычное состояние вызывается кислородным голоданием мозга, которое может привести не только к необратимым изменениям в головном мозге человека, но и к смерти. Такие случаи в нашей республике были. По всей стране счет жертв сниффинга идет на сотни. Сами по себе ограничения не способны победить токсикоманию. В то же время доступность газовых зажигалок в какой-то момент может спровоцировать ребенка попробовать сниффинг из любопытства, за компанию, а исход может быть фатальным», — заявил парламентарий.

Читайте также: Житель Кумертау продавал автосканеры для взлома сигнализаций

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Так, граждане могут заплатить штраф в 3-4 тысячи рублей, должностные лица — до 25 тысяч, юрлица — до 40 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции вырастут до 5 тысяч, 40 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.