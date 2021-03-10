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Прокуратура Башкирии инициировала проверку завода «Кроношпан»

Прокуратура Башкирии инициировала проверку завода «Кроношпан»

Уфа | 10 мар 2021 | 18:50

Комплексную проверку в отношении завода «Кроношпан» в Уфе начали сразу несколько ведомств: Росприроднадзор, республиканское управление ФСБ и региональная прокуратура. Инициировали проверку представители последнего ведомства.

«Предприятие достаточно сложное. По ряду запросов прокуратуры оно до сих пор не предоставило информацию, что затрудняет нам аналитику. Это первая проверка с момента запуска предприятия. Плановая должна пройти в июле этого года», — цитирует «Коммерсант»-Уфа и.о. руководителя управления Росприроднадзора Романа Болотова.

В прошлом году, по данным издания, сотрудники Росприроднадзора присвоили заводу «Кроношпан» в Уфе первую степень негативного влияния на окружающую среду. Это решение представители предприятия пытаются оспорить в суде, так как ранее категория была третьей, то есть менее негативного воздействия.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: uralmbk.media

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