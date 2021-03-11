В Уфе задержанных за взятки сотрудников ГИБДД арестовали до 9 мая

Уфа | 11 мар 2021 | 14:08

Сегодня, 11 марта, в Уфе избрали меру пресечения в отношении пятерых госинспекторов регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в виде заключения под стражу до 9 мая 2021 года.







Губайдуллина, Гиндуллина, Паситова, Евсеева и Чувилину подозревают в получении должностным лицом взятки за незаконные действия ( ч.3 ст. 290 УК РФ). В отношении Галиева возбуждено уголовное дело по подозрению в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий лицом с использованием своего служебного положения (ч.2 ст. 291.1 УК РФ).

Следователи считают, что в 2019 году фигуранты уголовных дел получили от посредников деньги в размере 30 тысяч рублей за пособничество в сдаче экзаменов и получении водительского удостоверения на право управления транспортными средствами категории «В», «В1», «М». Экзамены фактически при этом не сдавались, уточняется в релизе ведомства. Имеются у органов следствия также и сведения о других подобных эпизодах.



Ранее сообщалось, что всех пятерых задержали вчера, 10 марта, прямо на рабочем месте.





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Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии