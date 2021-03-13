В Чишминском районе Башкортостана памятники федерального значения находятся в заброшенном состоянии

Чишминский район | 13 мар 2021 | 15:04

В Чишминском районе Башкирии прокуратура обнаружила два мавзолея в крайне запущенном состоянии. Об этом в надзорном ведомстве сообщили накануне, 12 марта. Оба исторических памятника были переданы в управление Чишминскому районному дому культуры.







— Памятники федерального значения «Мавзолей Тура-хана» и «Мавзолей Хусейн-бека» заросли травой, на стены нанесены современные надписи различных цветов и конфигураций, на фасаде имеются посторонние предметы, — сообщили в прокуратуре. — В соответствии с законодательством правообладатель должен обеспечить сохранность объектов культурного наследия. В этой связи прокурор района внес представление в адрес директора дома культуры, которое осталось без удовлетворения.

После этого прокурор района обратился в суд и потребовал принять меры по сохранению памятников истории и культуры. Его требования были удовлетворены. Теперь прокуратура будет контролировать исполнение решения суда.

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Фото: Типичные Чишмы / Vk.com