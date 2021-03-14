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Башкирия вошла в топ-10 самых криминальных регионов России

Башкирия вошла в топ-10 самых криминальных регионов России

| 14 мар 2021 | 10:40

Генпрокуратура опубликовала на сайте ведомства доклад, обозначив в нем самые криминальные регионы России. В докладе ведомства представлены статистические данные за 2020 год. Башкирия вошла в десятку самых криминальных регионов, расположившись на восьмом месте.

Согласно данным ведомства, всего в республике за 2020 год было зарегистрировано 55 88 уголовных преступления, что выше по сравнению с 2019 году, когда было зарегистрировано 55 347 правонарушений. В 2019 году при этом республика находилась на 7 месте.  Больше всего преступлений было зарегистрировано в 2010 году – 77 297, Башкирия тогда также находилась на седьмом месте по число преступлений. 

Самыми криминальными стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Челябинская, Ростовская области и Санкт-Петербург.

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Источник: gorobzor.ru

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