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В Туймазах пациентов больницы кормили фальсифицированной «молочкой»

В Туймазах пациентов больницы кормили фальсифицированной «молочкой»

Туймазинский район | 15 мар 2021 | 11:05

В Туймазинскую ЦРБ привезли фальсифицированные молочные продукты. Об этом сообщают специалисты Россельхознадзора. В фальсифицированной партии выявили более 105 кг сыра и 100 кг масла.

Продукция прошла проверку в лаборатории пищевой токсикологии Башкирского референтного центра. Партия была произведена якобы в ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» в Пермском крае. Но оказалось, что масло и сыр к данному комбинату никакого отношения не имеют.


Пресс-служба Россельхознадзора РБ:

- Отобранные образцы «Сыр голландский» производителя из Омской области были исследованы в лаборатории пищевой токсикологии Башкирского референтного центра Россельхознадзора. Результаты анализов определили, что в пробах содержание таких жирных кислот как пальмитиновая, олеиновая, линолевая, характерных для растительных жиров существенно, а по некоторым показателям почти в два раза, превышено. В то же время присущие для молочных жиров такие жирные кислоты как масляная, каприновая и каприловая отсутствуют. Вся фальсифицированная продукция не является молочной продукцией и не соответствует требованиям ГОСТ.

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Источник: bash.news

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