В МинЖКХ Башкортостана выявили коррупционные нарушения

Уфа | 15 мар 2021 | 14:54

Прокуратура выявила коррупционные нарушения в минЖКХ Башкирии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.



В частности, были выявлены случаи предоставления служащими министерства недостоверных сведений о доходах и сокрытия информации о счетах в банках.







К примеру, замминистра при поступлении на госслужбу не задекларировал доход, полученный им в коммерческой фирме и муниципальном учреждении, на общую сумму 820 тыс. рублей.



Другой заместитель не указал свои счета в банках, начальник отдела экономики и отраслевого анализа укрыл сведения о доходе супруга в сумме 193 тыс. рублей.

Отмечается, что отсутствие надлежащей работы по профилактике коррупционных правонарушений в минЖКХ привело к серьезным нарушениям при реализации госпрограммы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства в республике. Так, во время ранее проведенных органами прокуратуры проверок выявлены случаи хищения бюджетных денег в рамках исполнения указанной программы на сумму свыше 113 млн рублей. На их основании сейчас расследуются уголовные дела по фактам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями.



По выявленным нарушениям прокуратура республики внесла в адрес главы Башкирии представление, по результатам рассмотрения которого восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе два замминистра.

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