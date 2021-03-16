Жительница Октябрьского выплатит штраф за нарушение антиковидных правил

Жительницу Башкирии оштрафовали за нарушение антиковидных правил. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского городского суда.
По данным следствия, 19 сентября 2020 года девушка вернулась в Россию из Турции. Однако туристка не заполнила специальную анкету на портале Госуслуг до отпуска, а после там же не сообщила информацию о результатах обследования на коронавирус.
Суд города Октябрьского решил, что женщина нарушила санитарно-эпидемиологические правила, поэтому привлёк её к административной ответственности. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
К слову, на заседание суда горожанка не явилась, так как извещение, которое было передано ей почтой, не было доставлено.