Жительница Октябрьского выплатит штраф за нарушение антиковидных правил

Октябрьский | 16 мар 2021 | 20:01

Жительницу Башкирии оштрафовали за нарушение антиковидных правил. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского городского суда.



По данным следствия, 19 сентября 2020 года девушка вернулась в Россию из Турции. Однако туристка не заполнила специальную анкету на портале Госуслуг до отпуска, а после там же не сообщила информацию о результатах обследования на коронавирус.







Суд города Октябрьского решил, что женщина нарушила санитарно-эпидемиологические правила, поэтому привлёк её к административной ответственности. Женщину обязали выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.



К слову, на заседание суда горожанка не явилась, так как извещение, которое было передано ей почтой, не было доставлено.

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