В России планируют ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде

| 16 мар 2021 | 21:35

В статью 264.1 Уголовного кодекса РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) планируется добавить вторую часть, по которой привлекаться к ответственности будут те, кто ранее уже был осужден по этой статье. Соответствующий законопроект одобрила комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности.







«Также по второй части будут судить и тех, кто до этого привлекался за совершение ДТП в нетрезвом виде, в котором получили тяжкие ранения или погибли люди. Таким водителям будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничение или лишение свободы до 3 лет», — пишет «Российская газета».

В настоящее время за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность (на первый раз), а затем уже — уголовная. Максимальное наказание — до двух лет лишения свободы.





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