В Балтачевском районе у бывшего депутата изъяли квартиру и автомобиль

Балтачевский район | 17 мар 2021 | 19:57

Пресс-служба судебных приставов в Башкирии проинформировала, что у экс-депутата Балтачевского района изъяли квартиру и автомобиль марки «Шкода Йети». В ведомстве уточняют, что такое решение было принято в связи с тем, что расходы членов семьи госслужащего превысили доходы.







«Бывший депутат Совета Балтачевского района в ходе декларационной кампании предоставил сведения о своих доходах и расходах, а также супруги и членов семьи. В результате проверки выяснилось, что траты представителей семьи госслужащего превысили законно полученные доходы за три последних года, предшествующих отчетному периоду, поскольку ими была приобретена однокомнатная квартира в Уфе и легковой автомобиль Skoda Yeti. Движимое и недвижимое имущество было зарегистрировано на 45-летнюю супругу экс-депутата», – отмечается в релизе.

В ведомстве уточнили, что решение обратить в доход государства однокомнатную квартиру и автомобиль принял суд. В настоящий момент супруга экс-депутата ограничена в выезде за рубеж.





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Фото: newsbash.ru