В Башкирии депутаты предложили конфисковывать авто у нетрезвых водителей

Уфа | 18 мар 2021 | 10:57

Парламент Башкирии внес проект федерального закона о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей в Госдуму. Об этом сообщили сегодня, 18 марта, в пресс-службе республиканского Заксобрания.







Законопроект предлагает изымать автомобиль у водителя в случае, если в течение 1 года он станет виновником ДТП или будет пойман за управлением авто в нетрезвом виде неоднократно.



По мнению Константина Толкачева, введение конфискации автомобиля будет, прежде всего, эффективным способом профилактики правонарушений. Для водителя же данный закон станет поводом задуматься о том, стоит ли рисковать своим имуществом.

– Мы предлагаем ужесточить ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, – сообщил председатель парламента Башкортостана Константин Толкачев. По статистике, каждое 8–10 ДТП происходит по вине нетрезвых водителей, также в ходе аварий гибнут тысячи людей. Аналогичные законы уже действуют во Франции, Швейцарии, Литве. Белоруссия получила ожидаемый эффект уже на этапе обсуждения законопроекта – на фоне одних только разговоров об изъятии машин количество «пьяных» ДТП сократилось на 42%, а число погибших – на 60%.

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