В Мелеузе уволили сотрудника ГИБДД, устроившего пьяное ДТП

По итогам служебной проверки МВД Башкирии было принято решение об увольнении сотрудника ГИБДД Мелеузовского района.
— Принято решение об увольнении сотрудника подразделения ГИБДД Отдела МВД России по Мелеузовскому району по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — отметили в ведомстве.
Напомним, в январе 2021 года теперь уже экс-сотрудник ГИБДД на автомобиле Land Cruiser въехал в забор. Очевидцы уверяли, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Усугубило ситуацию для местного инспектора и то, что свидетели ДТП снимали все на камеру.