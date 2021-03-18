В Мелеузе уволили сотрудника ГИБДД, устроившего пьяное ДТП

Мелеузовский район | 18 мар 2021 | 14:08

По итогам служебной проверки МВД Башкирии было принято решение об увольнении сотрудника ГИБДД Мелеузовского района.







— Принято решение об увольнении сотрудника подразделения ГИБДД Отдела МВД России по Мелеузовскому району по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — отметили в ведомстве.

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Напомним, в январе 2021 года теперь уже экс-сотрудник ГИБДД на автомобиле Land Cruiser въехал в забор. Очевидцы уверяли, что мужчина был в нетрезвом состоянии. Усугубило ситуацию для местного инспектора и то, что свидетели ДТП снимали все на камеру.