В Мишкинском районе обнаружили нарушения в закупках на благоустройство набережной реки

Мишкинский район | 18 мар 2021 | 16:08

УФАС Башкирии провела проверку на основании поступивших жалоб в отношении администрации села Мишкино. В жалобах говорилось, что мэрия села является заказчиком на поиск подрядчика для благоустройства набережной реки Иняк. Однако при проведении аукциона были допущены явные нарушения.







По результатам проверки стало известно, что администрация села разместила техзадание для подрядчиков в неудобном для конкурсантов формате, что мешало им составлять заявки. Также в техзадании были указаны слишком конкретные требования к товару, а инструкция по заполнению заявки была перегружена дополнительными параметрами, что также усложняло процесс.





— Указанные обстоятельства привели к отклонению четырех заявок из пяти. Жалобы признаны обоснованными, заказчику выдано предписание об устранении допущенных нарушений, — отметили в УФАС Башкирии.

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Также в управлении отметили, что это уже вторая проверка по данной закупке.