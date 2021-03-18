В Госдуме предлагают отправлять пожарных досрочно на пенсию

| 18 мар 2021 | 21:19

В Госдуме предложили дать право всем пожарным выходить на пенсию досрочно, чтобы поставить их в равные условия с работниками аналогичных служб федерального подчинения. Соответствующий законопроект подготовили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член Совета Федерации Сергей Леонов.







«Предлагаемое изменение даст право на досрочное назначение страховой пенсии в возрасте 50 лет мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) в субъектах РФ», — написал Нилов в своем Telegram-канале. Изменения предлагается внести в закон «О страховых пенсиях».

По словам Нилова, сейчас работники противопожарных служб в субъектах России, непосредственно участвующие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, в отличие от работников федеральной противопожарной службы, не имеют права на досрочное назначение пенсии. По его мнению, это законодательный пробел. «Огонь не разбирает — региональный он или федеральный. А спасают и рискуют одинаково», — добавил Нилов.





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