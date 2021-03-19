В Нуримановском районе прокуратура обязала работодателя вернуть сотрудникам 1 млн рублей

Нуримановский район | 19 мар 2021 | 09:59

Потребительское сообщество «Табыш» в Нуримановском районе накопило долги по зарплате перед своими сотрудниками. 48 работников сидели два месяца – январь и февраль – 2021 года без денег. Но в ситуацию вмешалась районная прокуратура.







Работодатель полностью погасил задолженность перед сотрудниками, выплатив им более одного миллиона рублей. На руководство компании было заведено дело об административном правонарушении.



Напомним, ранее Алевтина Дудина, начальника отдела правового надзора Гострудинспекции РБ, сообщала, что на 1 февраля 2021 года 177 предприятий республики задолжали своим сотрудникам 731 миллион рублей. Речь идет о более чем 9 тысячах людей. 70% должников – организации-банкроты.

Читайте также: В Нуримановском районе спасатели помогли заблудившемуся водителю

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram