В Уфе дочери признались, что оболгали отца по факту надругательства

Уфа | 23 мар 2021 | 14:03

Следственный комитет Башкирии сообщил подробности громкого уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней девочки собственным родителем. Напомним, две сестры 18 и 15 лет обвинили 54-летнего отца в надругательстве. Через несколько месяцев они признались, что оболгали мужчину и пытаются добиться его освобождения.







По данным СК по РБ, заявление об изнасиловании 15-летней девушки поступило от ее матери. Женщина сообщила, что ее муж с августа 2019 по май 2020 года не менее 12 раз надругался над дочерью. На допросе мужчина признался в преступлении.



Достоверность слов подтвердили и медики, экспертиза которых выявила возможность совершения изнасилования. Также на одежде подозреваемого обнаружены биологические следы.

Однако после уфимец отказался от своих слов, в сентябре 2020 потерпевшая заявила, что оболгала отца. В пресс-службе Ск по РБ отметили, что несмотря на заявление девушки, доказательства, собранные следствием, подтверждают причастность мужчины к совершению преступления. Уголовное дело передано в суд.

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