В Федоровском районе главу сельсовета уличили в мошенничестве
Федоровский район | 23 мар 2021 | 15:16
Прокуратура Федоровского района Башкирии через суд добилась увольнения чиновника из местного сельсовета в связи с утратой доверия. Госслужащий, по версии надзорного ведомства, проводил махинации с госзакупкой.
В июле 2019 года глава администрации Федоровского сельсовета заключил контракт с фирмой «Теплый дом», коммерческим директором которой приходился ему родственником. По договору компания должна была благоустроить парк за 4,3 млн рублей.
Через некоторое время чиновник занял должность управляющего делами того же сельсовета. Сейчас против него расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве. Районная прокуратура потребовала от главы сельсовета уволить госслужащего в связи с утратой доверия, однако администрация отказалась это сделать – и тот ушел с поста «по собственному желанию».
Тогда прокуратуре пришлось обратиться в суд, который посчитал ее требования обоснованными, а действия сельсовета – незаконными. Судебная инстанция обязала изменить распоряжение об увольнении и внести туда строчку «в связи с утратой доверия».