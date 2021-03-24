В Уфе одну из девушек, оговорившую отца в надругательстве, задержали приставы

Уфа | 24 мар 2021 | 18:40

Крайне драматично закончилось очередное судебное заседание по делу Рашида Гарифуллина. После процесса дочь, обвинившая его в изнасиловании, попыталась обнять отца. Но судебные приставы задержали ее.







Дочь Рашида Гарифуллина, которая попыталась обнять своего отца после суда, задержали судебные приставы. Мужчина был обвинен в изнасиловании своих детей. Правда, со временем всплыл страшный факт: его дочери выдумали инцест.



Конфликт в семье начался, как только старшие дочери прошли «переходный возраст». Папа запрещал гулять с мальчиками, поднимал на них руку и закрывал в комнате на замок, даже несмотря на то, что одна из них была совершеннолетней. Сами признаются: хотели, чтоб отец с ними больше не жил. Желание исполнилось, но радости в жизни девочек не прибавилось.

Со слов супруги Гарифуллина, как только девочки признались, что оговорили папу, женщина взяла детей и пошла забирать заявление, но правоохранители ей объяснили, что за дачу ложных показаний ей, как и детям, грозят серьезные последствия.



В коридоре суда за свою дочь попыталась вступиться мать. Рашид Гарифуллин, судя по взгляду, тяжело переживает всю ситуацию. Судебные приставы на уговоры не поддались. Несмотря на просьбы взрослой женщины, девушка была задержана.



Тем временем судьба Рашида Гарифуллина решится на следующих заседаниях. Совсем скоро станет известно, как сложится его судьба после того, как выяснилось, что на самом деле он не насиловал своих дочерей.

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Фото: скрин видео