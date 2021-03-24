В России принят закон о гаражной амнистии

| 24 мар 2021 | 21:49

Госдума приняла закон о гаражной амнистии, который упрощает в России процедуру оформления в собственность гаражей и землю под ними. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2021 года.







«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется более чем трех с половиной миллионов наших граждан», — приводит пресс-служба Госдумы заявление спикера Вячеслава Володина.

Речь идет о гаражах, которые были возведены в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года, то есть до введения Градостроительного кодекса, уточняет RT. Главные условия действия гаражной амнистии: если участок для размещения гаража был предоставлен россиянину организацией или органами власти или если объект достался гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.





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