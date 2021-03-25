Роскомнадзор хочет получать данные пользователей при регистрации в соцсетях

| 25 мар 2021 | 11:20

Роскомнадзор намерен запрашивать у пользователей номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту при регистрации в соцсетях и мессенджерах. Проект соответствующего приказа опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.







Согласно проекту, интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей на обработку данных через собственные платформы или систему Роскомнадзора. В случае второго варианта информация будет верифицироваться через портал госуслуг (пользователю нужно будет внести в специальную форму Ф. И. О., паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту) и при необходимости передаваться «другим ведомствам».

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в Сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

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Фото: pixabay