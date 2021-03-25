Суд продлил домашний арест руководителю Минстроя Башкирии Рамзилю Кучарбаеву

Уфа | 25 мар 2021 | 18:26

Главе регионального Министерства строительства и архитектуры Рамзилю Кучарбаеву продлили домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Уфы.







Отмечается, что министр останется под домашним арестом до 1 июня. В суде посчитали, что чиновник может оказать давление на свидетелей.

«Постановлением Советского районного суда г. Уфы от 25 марта 2021 года ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кучарбаева Р.Н. удовлетворено, срок содержания под домашним арестом продлен до 01 июня 2021 года», — говорится в постановлении суда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве строительства и архитектуры РБ прошли обыски, об этом стало известно 1 февраля. Тогда же появилась и информация о задержании Кучарбаева . По предварительным данным, было известно, что у следствия появились вопросы по его работе начальником Управления капитального строительства Башкирии в период с 2016 по 2020 годы. В суде задержанный прокомментировал свой арест.

Рамзиль Кучарбаев был назначен министром строительства Башкирии, а также вошел в состав регионального градостроительного совета, который возглавил руководитель республики Радий Хабиров.





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Фото: соцсети