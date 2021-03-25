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В Башкирии суд отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества Евгению Гурьеву

В Башкирии суд отменил оправдательный приговор экс-главе Минземимущества Евгению Гурьеву

Уфа | 25 мар 2021 | 18:33

Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры об отмене оправдательного приговора в отношении экс-министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева. Ранее Кировским районным судом Уфы чиновник был оправдан по факту превышения должностных полномочий в связи с отсутствием события преступления.

Как сообщают в пресс-службе Прокуратуры РБ, в 2018 году бывший министр в обход конкурсных процедур и по заниженной стоимости согласовал отчуждении двух земельных участков в собственность ООО «ГК СУ – 10» и ООО «Уфа-Инвест».  В результате бюджету республики причинен особо крупный ущерб в общей сумме свыше 570 млн рублей.

Не согласившись с приговором, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры республики обоснованными и отменил оправдательный приговор, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба Прокуратуры РБ

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