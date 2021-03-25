В Башкирии депутаты приняли закон о детях войны

| 25 мар 2021 | 22:08

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан приняли закон «О детях войны в Республике Башкортостан», которым установлены особый статус и меры поддержки для соответствующей категории граждан.







– Это важный и своевременный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Закон был принят депутатами парламента единогласно, независимо от их партийной принадлежности. В целом все понимают необходимость поддержки граждан, которые пережили тяготы военного времени и впоследствии восстанавливали страну из руин.

Спикер парламента отметил, что закон предполагает ряд подзаконных актов.

– Мы рассчитываем, что Правительство республики своевременно проведет все процедуры, чтобы закон мог заработать в максимально сжатые сроки и чтобы граждане ощутили бы на себе предусмотренные им меры поддержки, – сказал Константин Толкачев.

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