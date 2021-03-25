В Башкирии депутаты приняли закон о детях войны

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан приняли закон «О детях войны в Республике Башкортостан», которым установлены особый статус и меры поддержки для соответствующей категории граждан.
– Это важный и своевременный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Закон был принят депутатами парламента единогласно, независимо от их партийной принадлежности. В целом все понимают необходимость поддержки граждан, которые пережили тяготы военного времени и впоследствии восстанавливали страну из руин.
Спикер парламента отметил, что закон предполагает ряд подзаконных актов.
– Мы рассчитываем, что Правительство республики своевременно проведет все процедуры, чтобы закон мог заработать в максимально сжатые сроки и чтобы граждане ощутили бы на себе предусмотренные им меры поддержки, – сказал Константин Толкачев.
Справочно В Башкортостане проживает более 189 тысяч детей войны. Это категория граждан, родившихся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года, то есть те, кто родился во время войны и кому на момент ее начала не исполнилось 14 лет.
Законом для детей войны предусмотрены удостоверения, единовременная выплата, право вне очереди пользоваться медицинскими услугами по программе госгарантий и вне очереди получать путевку в организации стационарного социального обслуживания.