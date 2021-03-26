В Стерлитамаке выявили многомиллионые махинации при строительстве школы
Стерлитамакский район | 26 мар 2021 | 16:47
Чиновников заподозрили в махинациях при строительстве школы в Стерлитамаке. Прокуратура выявила факт оплаты более 8,6 млн рублей за невыполненные работы. Факт мошенничества был выявлен во время проверки исполнения национального проекта «Демография».
Как сообщает надзорное ведомство, весной 2018 года Управление капитального строительства РБ заключило госконтракт с ООО «Фирма СУ-10» на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования для строящейся в Стерлитамаке школы.
УКС оплатило работы, несмотря на то, что подрядчик условия договора не выполнил. Деньги «упали» за невыполненные работы, в том числе несоответствующие проектной документации. Мало того, часть выполненных работ была оплачена дважды и по завышенной стоимости.
В результате бюджету республики причинен ущерб свыше 8,6 млн. рублей.