Жителя Аскинского района осудили за нападение на полицейского

Житель деревни Барахаевка Аскинского района отправился на 3,5 года в тюрьму за нападение на полицейского. Мужчина ранил стража порядка ножом во время побега. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе МВД по РБ.
Все произошло в ноябре прошлого года. Тогда осужденный находился в длительном запое и буквально терроризировал жителей деревни своим неадекватным поведением: бросался на них с ножом и угрожал расправиться с ними.
В один из дней мать 32-летнего дебошира не выдержала и позвонила полицейским с просьбой приехать и помочь утихомирить ее сына. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов застали мужчину возле входа в магазин.
Пресс-служба МВД по РБ:
- Увидев стражей порядка, мужчина выбросил только что купленные продукты и начал убегать от полицейских. Они догнали мужчину на детской площадке. Злоумышленник достал нож и начал отмахиваться им, требуя, что бы его оставили в покое. Полицейские неоднократно требовали прекратить противоправные действия и предупреждали мужчину, что к нему может быть применена физическая сила и спецсредства. Мужчина не реагировал на предупреждения и продолжал размахивать ножом. В ходе обезвреживания неспокойного жителя села Барахаевка, участковому был нанесен удар ножом. Полицейский получил резаные раны кисти руки и пальцев.
Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина имел проблемы с законом. Ранее он уже был судим за оскорбление представителя власти.