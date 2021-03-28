Жителя Аскинского района осудили за нападение на полицейского

Аскинский район | 28 мар 2021 | 11:50

Житель деревни Барахаевка Аскинского района отправился на 3,5 года в тюрьму за нападение на полицейского. Мужчина ранил стража порядка ножом во время побега. Подробности ЧП рассказали в пресс-службе МВД по РБ.







Все произошло в ноябре прошлого года. Тогда осужденный находился в длительном запое и буквально терроризировал жителей деревни своим неадекватным поведением: бросался на них с ножом и угрожал расправиться с ними.



В один из дней мать 32-летнего дебошира не выдержала и позвонила полицейским с просьбой приехать и помочь утихомирить ее сына. Прибывшие на вызов сотрудники правоохранительных органов застали мужчину возле входа в магазин.



Пресс-служба МВД по РБ:



- Увидев стражей порядка, мужчина выбросил только что купленные продукты и начал убегать от полицейских. Они догнали мужчину на детской площадке. Злоумышленник достал нож и начал отмахиваться им, требуя, что бы его оставили в покое. Полицейские неоднократно требовали прекратить противоправные действия и предупреждали мужчину, что к нему может быть применена физическая сила и спецсредства. Мужчина не реагировал на предупреждения и продолжал размахивать ножом. В ходе обезвреживания неспокойного жителя села Барахаевка, участковому был нанесен удар ножом. Полицейский получил резаные раны кисти руки и пальцев.

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Оказалось, что это не первый случай, когда мужчина имел проблемы с законом. Ранее он уже был судим за оскорбление представителя власти.