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Новые законы вступающие в силу в апреле 2021 года

Новые законы вступающие в силу в апреле 2021 года

| 28 мар 2021 | 17:53

Госдума сообщила о ряде законов, которые вступят в силу уже в апреле 2021 года. В этот раз рассмотрены и приняты не только социальные законопроекты, но также инициативы, касающиеся антитеррористической деятельности и деловой активности.

1 апреля
Индексация пенсий
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4 процента. Такие выплаты, уточнили в Госдуме, получают граждане, которые не могут подтвердить стаж для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. Размер индексации рассчитывается, исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

Минимальная цена на сигареты
В России установят единую минимальную стоимость табачной продукции. Законодатели считают, что это позволит избежать необоснованного занижения цен, что повредит защите здоровья населения.

Маркировка слабоалкогольных напитков
В качестве эксперимента будут маркировать пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, а также отдельные виды слабоалкогольных напитков. Эксперимент продлится до 31 августа 2022 года.

Изменения в сдаче экзамена на водительские права
Теперь для сдачи экзаменов на права не нужно проходить площадку. Кандидаты будут сдавать только вождение в городе и теорию. Причем в городских условиях городских испытуемые теперь будут показывать те элементы, котоорые раньше проходили на площадке. 

Закон о госзакупках
Теперь закупать малый объем у единственного поставщика можно только на сумму не более 3 млн рублей, при условии, что закупка будет проведена в электронной форме. Заказчиком может выступать любое физическое или юрлицо, за исключением офшорных компаний.

Запрет на продажу техники без российского ПО
После 1 апреля 2021 года на смартфонах, планшетах, телевизора, ПК и ноутбуках обязательно должно быть предусмотрено российское ПО.

2 апреля
Выплаты на детей от 3 до 7 лет
С 2 апреля малоимущие семьи с детьми могут подать заявление о перерасчете размера ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.  Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.

Защита и поощрение инвестиций
В России начнет работу государственная информационная система «Капиталовложения», где можно будет найти всю информацию инвесторам. На сайте системы будут перечислены все меры государственной и муниципальной поддержки. 

14 апреля
Перечень экстремистских организаций
Министерство юстиции РФ учредит порядок введения перечня организаций, которые признаны судом запрещенными на основе законодательства о противодействии экстремистской деятельности.

Штрафы за нарушение антитеррористической безопасности 
В России введут штрафы для юридических лиц за нарушение антитеррористической безопасности на объектах низкой категории опасности. Размер штрафа составит до 100 тысяч рублей. Те же нарушения на объектах средней и высокой категории опасности повлекут штраф до 300 тысяч рублей.



26 апреля
Изменения для юридических лиц
Увеличен до семи рабочих дней срок, в течение которого ИП и юридические лица обязаны сообщить об изменении сведений  в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Также расширяется перечень сведений, включаемых в ЕГРЮЛ: для ООО добавляется информация о передаче доли или ее части в доверительное управление.

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Источник: gorobzor.ru

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