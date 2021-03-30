В Баймаке за взяточничество задержали 8 сотрудников весового контроля | видео
Баймакский район | 30 мар 2021 | 14:07
В Баймаке задержали заведующего и семерых специалистов стационарного пункта весового контроля № 2, расположенного на автодороге Магнитогорск – Ира Баймакского района республики. Их подозревают в получении взяток с 2018 по 2021 год.
По версии следствия, подозреваемые получали взятки от предпринимателей за перевозку тяжелых грузов на фурах без фактического взвешивания через пункт весового контроля, тем самым «закрывая глаза» на возможные факты превышения разрешенной массы груза. Сумма взятки за каждый пропущенный автомобиль составляла от 1 до 2 тысяч рублей. Всего за три года подозреваемые получили незаконное вознаграждение на сумму более 329 тысяч рублей.
Также были возбуждены уголовные дела в отношении двух взяткодателей. Отмечается, что факты получения взяток выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и полицейских. В пресс-службе МВД по РБ добавили, что в качестве фигурантов по уголовному делу сейчас проходят 10 человек. В их числе должностные лица указанного учреждения и двое предпринимателей из Мелеузовского района и Магнитогорска.