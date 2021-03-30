В Баймаке за взяточничество задержали 8 сотрудников весового контроля | видео

Баймакский район | 30 мар 2021 | 14:07

В Баймаке задержали заведующего и семерых специалистов стационарного пункта весового контроля № 2, расположенного на автодороге Магнитогорск – Ира Баймакского района республики. Их подозревают в получении взяток с 2018 по 2021 год.





По версии следствия, подозреваемые получали взятки от предпринимателей за перевозку тяжелых грузов на фурах без фактического взвешивания через пункт весового контроля, тем самым «закрывая глаза» на возможные факты превышения разрешенной массы груза. Сумма взятки за каждый пропущенный автомобиль составляла от 1 до 2 тысяч рублей. Всего за три года подозреваемые получили незаконное вознаграждение на сумму более 329 тысяч рублей.

- По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, с фигурантами проводятся следственные действия. Заведующему пунктом весового контроля предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному специалисту судом избран запрет определенных действий, еще шестерым сотрудниками и двум взяткодателям избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Также были возбуждены уголовные дела в отношении двух взяткодателей. Отмечается, что факты получения взяток выявлены в результате совместной работы следователей регионального управления СК России и полицейских. В пресс-службе МВД по РБ добавили, что в качестве фигурантов по уголовному делу сейчас проходят 10 человек. В их числе должностные лица указанного учреждения и двое предпринимателей из Мелеузовского района и Магнитогорска.

- Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан продолжается оперативное сопровождение возбужденных уголовных дел, — добавили в пресс-службе МВД по РБ.

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