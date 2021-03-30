Уфимца Стаса Яшина, подозреваемого в убийстве адвоката, поместили в СИЗО

Уфа | 30 мар 2021 | 15:45

30 марта в Кировском районном суде рассмотрели ходатайство следователя о заключении под стражу Стаса Яшина, подозреваемого в убийстве уфимского юриста.







Напомним, трагедия произошла в начале марта на улице Пушкина. Двое мужчин ссорились в машине, после чего один из них выбежал на улицу. Обвиняемый догнал его с большим ножом, повалил на землю и начал наносить удары на глазах у прохожих, затем скрылся. Очевидцы попытались помочь пострадавшему, но он скончался до приезда скорой. У погибшего мужчины остались беременная жена и двое детей.

Нападавший также попытался свести счеты с жизнью, однако врачи смогли его спасти. До начала судебного заседания подозреваемый признался, что совершил преступление после смерти своей мамы. Деталей произошедшего он не помнит. Свое самоубийство он спланировал заранее, но убивать адвоката Алексеева он не хотел. По словам Стаса Яшина, погибший унижал его и обещал все отнять.

— Прошу прощения у семьи Елисеевых. Это моя ошибка, это трагедия, но я все равно прошу прощения, — сказал арестованный.

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