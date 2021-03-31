Совет Федерации одобрил закон о наказании за оскорбление ветеранов

| 31 мар 2021 | 21:22

В Совете Федерации одобрили законы об усилении административной и уголовной ответственности за реализацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов. Решение было принято на заседании Совфеда 31 марта.







«За принятие закона проголосовало 147 человек, воздержавшихся и проголосовавших против нет», — следует из итогов голосования. Таким образом, за реабилитацию нацизма и распространение ложных сведений о ветеранах и унижения их чести и достоинства виновным будет грозить штраф до 5 млн рублей или 5 лет лишения свободы.

Поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях вице-спикер Госдумы Ирина Яровая анонсировала в феврале 2021 года. Депутаты нижней палаты парламента поддержали законопроект. «Защитив историческую память, мы защитим наших дедов, кто пожертвовал собой ради того, чтобы мир был сегодня и наша страна была», — заявлял тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин.





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