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В Башкортостане задержали мошенника из Югры, обманывавшего вахтовиков

В Башкортостане задержали мошенника из Югры, обманывавшего вахтовиков

| 01 апр 2021 | 10:20

Сотрудники правоохранительных органов арестовали объявленного в федеральный розыск мужчину средних лет, который обманывал вахтовиков на деньги. Детали поведали в пресс-центре республиканского МВД.

Сотрудниками оперативных подразделений был задержан 30-летний уроженец Югры. На одном из веб-сайтов бесплатных объявлений он, от имени крупный промпредприятий, размещал объявления о поиске работников.

Пресс-центр МВД Республики Башкортостан:

Жители вступали с ним в переписку, где он информировал их о критериях оформления, одним из которых было приобретение билетов за собственный счет. Для того, чтобы у кандидатов не оставалось колебаний, он отправлял им на почту «приказ» о приеме на работу и фотографии электронных билетов авиаперевозчика. После получения денег мошенник прекращал выходить на связь. Мужчина отлично знал специфику данных командировок и оформления соответствующих документов.

Подозреваемого поместили под арест. Возбуждено уголовно-процессуальное производство по статье "Мошенничество". Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Источник: bash.news

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