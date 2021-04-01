Жительница Краснокамского района «похоронила» живого отца и три года получала социальную пенсию

Краснокамский район | 01 апр 2021 | 12:48

На молодую жительницу Калтасинского района возбудили уголовно-процессуальное производство по статье мошенничество при получении соцпомощи в крупном размере.







В процессе проверки органами прокуратуры стало известно, что в сентябре 2016 года подозреваемая подала в пенсионный фонд заявление о назначении ей социальной пенсии по случаю утраты кормильца. У заявительницы при себе имелось судебное решение о том, что её отец признан пропавшим без вести. Выплаты девушке были назначены и она их регулярно получала.

Лишь позднее было установлено, что её отец живой и поддерживает с дочерью связь. В пенсионный фонд мошенница предоставила ложные данные о его смерти. За 3 года девушка получила свыше 320 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры республики, обвиняемая полностью признала вину и компенсировала нанесенный вред в полном размере. Уголовное дело направлено на доследование в Краснокамский межрайонный суд. Ей грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо обязательные работы на сроком до 360 часов.





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