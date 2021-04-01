В Башкирии действующий ректор УГАТУ подал в суд на своего предшественника

Уфа | 01 апр 2021 | 13:14

Действующий ректор УГАТУ, который до этого занимал влиятельный пост руководителя Министерства экономики Республики Башкортостан, Сергей Новиков обратился с исковым заявлением о защите собственной чести и достоинства.



Информация об этом стала известна сегодня, 1 апреля. Ответчиком в споре будет выступать экс-ректор вуза Салават Кусимов (был ректором университета по 2003 год).



— В соответствии с материалами дела действующий руководитель авиационного университета обратился с исковым заявлением еще в марте. Изучение дела запланировано на 13 апреля, — говорится в сообщении.

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