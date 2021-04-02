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В Кумертау при строительстве ледового катка похищены около 2,7 млн рублей

В Кумертау при строительстве ледового катка похищены около 2,7 млн рублей

Кумертау | 02 апр 2021 | 09:56

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ст.159 УК РФ) при строительстве ледового катка в Кумертау. Следствие обнаружила серьезные нарушения — инструменты были использованы не те.

Речь идет о напольном покрытии на эвакуационных путях, облицовка стен и потолков. Они по техзаданию должны быть не из пожароопасного материала. Однако при строительстве было использовано угрожающее жизни посетителей  сырье. 

Также прокуратура в ходе проверки выявила крупное хищение денег, а именно 2,7 млн рублей. Пока более подробную информацию пресс-служба не дает. Отмечается, что материалы по уголовному делу переданы в следственный орган для оценки. Расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры РБ.

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Источник: gorobzor.ru

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