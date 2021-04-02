В Уфе, за пандемийный период, вырос уровень преступности

Уфа | 02 апр 2021 | 10:09

В столице Республики Башкортостан уровень преступности существенно вырос за пандемийный год. За прошедшие 12 месяцев было совершено около 20 169 преступлений. Согласно информации руководителя уфимского Управления МВД Валерия Янситова, цифры по данному аспекту повысились на четыре с половиной процента.







Стало известно, что к уголовному наказанию привлечены 3 624 человека, из которых большая часть (3,5 тысячи) — уфимцы. Согласно заявлению Янситова, за прошедший год удалось уменьшить количество бытового насилия в семьях — уровень данных преступлений снизился на 9,9 процента. Кроме того, снизились показатели по рецидиву ранее осужденных жителей (7,1 %) и правонарушений совершенных в алкогольном опьянении (9,6 %).

По данным МВД, в городе при расчете на 10 000 человек населения, совершено 180 преступлений, в числе которых тяжкие и особо тяжкие – 60.





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