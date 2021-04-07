В Уфе заведующую детсадом обвиняют в хищении денег у подчиненных

Уфа | 07 апр 2021 | 10:10

55-летнюю заведующую одним из муниципальных детских садов Калининского района столицы республики обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.







По версии правоохранителей, с 2013 по 2016 годы женщина взяла на работу дворником знакомую. Последняя свои обязанности не выполняла, но регулярно получала заработную плату. Накопленные деньги – 93 тысячи рублей – подозреваемые делили и тратили.



Но обманывала заведующая и своих работающих подчиненных. Следователи считают, что она заставляла сотрудников передавать ей часть положенных к зарплате премий. Собранные 27 тысяч рублей руководительница обещала потратить на нужды детского сада. Но на самом деле, все необходимое закупалось за счет государственных средств, а также пожертвований родителей детей. Полученную сумму женщина присвоила себе.

Заведующая свою вину в преступлениях не признала. Отрицала свою причастность и ее сообщница. Женщине, фиктивно работавшей дворником, также предъявлено обвинение. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



