В Уфе у экс-начальника РЭО ГИБДД нашли имущество на 44 млн рублей

Уфа | 07 апр 2021 | 11:17

В столице Башкирии бывший начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД не смог подтвердить законность приобретенного имущества на многомиллионную сумму.







Так, на неустановленные доходы он купил в Уфе три офисных помещения общей площадью больше 700 квадратных метров, квартиру, дом с земельным участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.



Пресс-служба прокуратура Башкирии сообщила, что правоохранитель не смог объяснить законность 44 млн рублей, на которые приобрел имущество. Дорогостоящие покупки он оформлял на близких родственников, которые не обладали такими финансовыми возможностями.

Мужчину уволили за совершение поступка, порочащего часть сотрудника органов внутренних дел. Прокуратура направила в суд иск с требованием обратить в доход государства имущества и денежных средств. На объекты недвижимости и автомобили суд наложил арест.

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