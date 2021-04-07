Минздрав Башкирии закупал аппараты ИВЛ в три раза выше цены производителя

| 07 апр 2021 | 12:41

Республиканское УФАС обнаружило незаконный сговор на торгах с поставщиком аппаратов ИВЛ для местных клиник. Об этом сообщает антимонопольная служба.







Материалы о нарушении в УФАС были направлены прокуратурой региона. Комиссия выяснила, что поставщик ООО «Техинфо» обошел конкуренцию на торгах: такова была их договоренность с ГКУ Управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии. В результате аппараты ИВЛ поставлялись напрямую с завода изготовителя с помощью двух посредников – из-за этого стоимость техники по контракту на 180% превысила цену производителя.

Так, участники сговора нарушили закон о защите конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17). Дальнейшие действия в их отношении неизвестны.





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