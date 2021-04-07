Госдума приняла поправки о штрафах за высадку детей из общественного транспорта

| 07 апр 2021 | 16:34

Государственная Дума в среду, 7 апреля, приняла в третьем чтении проект закона об административной ответственности за высадку из общественного транспорта детей без билета, которые едут одни, без взрослых. За законопроект проголосовало 402 депутата Государственной Думы.







«Согласно поправкам, водитель, который заставит ребенка, не оплатившего проезд, выйти из общественного транспорта, будет оштрафован на пять тысяч рублей. Для кондукторов и контролеров штраф составит от двадцати до тридцати тысяч, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Мы считаем, что такое существенное административное наказание за высадку ребенка позволит предотвратить возможные трагические последствия таких действий. Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были - может заболеть или погибнуть».

Справочно:

Законопроект № 416294-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».



На стадии первого чтения законопроект предусматривал увеличение штрафов (с одной до пяти тысяч рублей) за нарушение правил проезда железнодорожных путей. Авторы поправки - депутаты Андрей Исаев, Александр Хинштейн, Игорь Лебедев, Ярослав Нилов.



Составлять протоколы будет Ространснадзор.



Ранее Госдума приняла закон о запрете принудительной высадки из транспорта за безбилетный проезд детей до 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Закон вступил в силу 7 марта 2021 года.

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Источник: Пресс-служба Государственной Думы ФС РФ