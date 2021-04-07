В Туймазах осудили отца, жестоко избившего сына

Туймазинский район | 07 апр 2021 | 17:51

Жителя Туймазов осудили за жестокое избиение сына. Об этом сообщает пресс-служба межрайонного суда.







Следствие выяснило, что мужчина находился с женой и двумя детьми у административного здания по улице 70 лет Октября. В какой-то момент отец разозлился и схватил сына за ухо, потянув в сторону. На этом мужчина не остановился – он схватил ребёнка за горло, оттаскивая от матери, а потом ударил кулаком в живот. Мальчик от боли упал на колени к маме.



Однако в суде мужчина рассказал, что конфликт произошёл не с сыном, а с его матерью. Отец семейства остановил авто, на котором передвигалась семья, вышел со своего места, чтобы вывести жену на разговор. Но между родителями встал сын, который попытался защитить маму. Мужчина за ухо оттолкнул ребёнка. При этом отметив, что в живот сына не бил.

Экспертиза выявила наличие телесных повреждений у мальчика. Поэтому слова мужчины были восприняты судом как преуменьшение своей вины.



К тому же, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за причинение телесных повреждений сыну бывшей супруги.









Пресс-служба Туймазинского районного суда:



Суд пришел к убеждению, что причинение вреда здоровья малолетнему было совершено подсудимым умышленно, ввиду сформировавшихся между ними личных неприязненных отношений, при этом виновный осознавал малолетний возраст потерпевшего, поскольку длительное время проживал с ним совместно, выступая в роли родителя. Доводы подсудимого об отсутствии умысла на причинение побоев и физической боли малолетнему, а также отрицание факта удара в живот, расцениваются судом в качестве избранного способа защиты, с целью принизить степень своей вины в совершенном преступлении. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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