СК повторно рассмотрит дело Санкина, убившего педофила в Уфе

Уфа | 08 апр 2021 | 16:18

Главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал своих подчиненных еще раз изучить, как следователи из Башкирии обосновывали квалификацию действий Владимира Санкина, осужденного на 8 лет за убийство предполагаемого педофила.







Бастрыкин поручил еще раз проанализировать, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства установили при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений. Также будет изучено уголовное дело в отношении убитого Владимира Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ (развратные действия) и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого. Об этом в следкоме России рассказали сегодня, 8 апреля.

Напомним, что Владимир Санкин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева. По мнению некоторых юристов и горожан, приговор в виде 8 лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

— К сожалению, некоторые оценки работы следствия по этому делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно, в основном по материалам СМИ и соцмедиа. Очевидно, что объективными их назвать нельзя, — рассказали в следкоме.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram