СК повторно рассмотрит дело Санкина, убившего педофила в Уфе
Уфа | 08 апр 2021 | 16:18
Главный следователь России Александр Бастрыкин потребовал своих подчиненных еще раз изучить, как следователи из Башкирии обосновывали квалификацию действий Владимира Санкина, осужденного на 8 лет за убийство предполагаемого педофила.
Бастрыкин поручил еще раз проанализировать, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства установили при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений. Также будет изучено уголовное дело в отношении убитого Владимира Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ (развратные действия) и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию — в связи со смертью обвиняемого. Об этом в следкоме России рассказали сегодня, 8 апреля.
Напомним, что Владимир Санкин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева. По мнению некоторых юристов и горожан, приговор в виде 8 лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:Дело уфимца Владимира Санкина, убившего педофила, обсудили в эфире передачи Андрея Малахова