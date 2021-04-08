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В отношении администрации Туймазинского района возбудили уголовное дело

В отношении администрации Туймазинского района возбудили уголовное дело

Туймазинский район | 08 апр 2021 | 19:25

Следственный комитет в Башкирии через пресс-службу передал, что по факту предоставления неблагоустроенного жилья по завышенной стоимости трем семьям с детьми-инвалидами возбуждено уголовное дело в отношении местной администрации.

В ведомстве уточнили, что по результатам проведенной доследственной проверки решено возбудить уголовное дело по признакам халатности ( ч. 1 ст. 293 УК РФ). В настоящий момент в СКР истребовали техническую и организацонно-распорядительную документацию по закупке, по результатам анализа назначат судебные экспертизы. Следователи допрашивают также сотрудников администрации и МКУ «Центр муниципальных закупок» Туймазинского района.

Ранее сообщалось, что  в ведомстве организовали проверку. Решение было принято после публикации в СМИ о том, что администрация Туймазинского района в рамках целевой программы трем семьям с детьми-инвалидами предоставила квартиры с завышенной, по сравнению с рыночной, стоимостью.

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Источник: gorobzor.ru

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